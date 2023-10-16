“İŞAD, Türk dünyasının ülkemize yatırım yapması için çalışmalarına ara vermeden devam edecektir”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), İŞAD Azerbaycan temsilcisi İlhami Bilge’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna düzenlediği yemeğe ilişkin açıklamasında, Azerbaycan'ın akabinde tüm Türk dünyasının KKTC’ye yatırım yapması için temsilcilikler açmaya ve ülkedeki iş dünyasının dünyaya açılabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini kaydetti.

İŞAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım etkinlik programı kapsamında Daşınmaz Emlak Bazarında faaliyette bulunan İSAD temsilciliğini ziyaret ettiği ve onuruna verilen yemekte Daşınmaz Emlak Bazarı Yönetim Kurulu Başkanı Tofiq Hajıyev, Marsol Grub Yönetim Kurulu Başkanı Tural Mustafayev ve üyeleri olan iş insanlarının hazır bulunduğu aktarıldı. Yemekte, KKTC ve Azerbaycan iş dünyasının ortak projelerinin hayata geçirilmesi ve KKTC’ye yatırım konusunda sözlü mutabakata varıldığının, Cumhurbaşkanı’na günün anısına hediyeler sunulduğunun belirtildiği açıklamada, yemeğin konser ile sona erdiği kaydedildi.