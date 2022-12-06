İŞAD TÜRKONFED Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) yönetimi, kurucu üyesi olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) hafta sonu Adana’da düzenlediği 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ ne katıldı.

İŞAD’dan yapılan açıklamaya göre zirve, “Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” ana teması ve “Hayalimizdeki Ülke” mottosu ile gerçekleştirildi.

Zirvede, “Kurumsal Yapılanma”, “Dijital dönüşüm”, “Finansmana Erişim”, “Gençlik, Eğitim”, “Girişimcilik, “İş Dünyasında Kadın”, “Kamu ile İlişkiler”, Sektörel Yapılanma ve Derinleşme”, Yeşil Dönüşüm” gibi başlıklar altında birçok konu irdelendi.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, İŞAD olarak her zaman üyesi olmaktan onur duydukları TÜRKONFED ailesinin en kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yürütme zirveleri ile bir araraya gelmesi, iş birlikteliği modelleri geliştirilerek yatırımlara başlanması için sözler aldıklarını kaydetti.

Mamülcü “Bunun yanında zirveye paneller ve konuşmalar için onur konuğu olarak katılan Erdemoğlu Holding YKB İbrahim Erdemoğlu (Merinos Halı), Esas Holding YK Başkanı Ali Sabancı (Pegasus) gibi isimlerin yanında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Eski TÜSİAD Başkanları Cansen Başaran Symes ve Erol Bilecik gibi isimlerle ekonomide 2023 hedefleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek yüzyılda ekonomik getirilerinin analizleri paylaşılmıştır. Zirveye katılan Mersin, Adana, İzmir büyükşehir başkanları, Adana Valisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile temaslar kurularak Kamu iş dünyası iş birlikteliği pekiştirilmiştir.” dedi.

Mamülcü, İŞAD olarak yaptıkları ziyaretlerde elde ettikleri sonuçların ülkeye yatırım olarak dönmesi temennisinde bulundu.

Mamülcü, ülkenin ileri gidebilmesi, ekonomik olarak kalkınması, müreffeh toplum yapısına kavuşabilmesi, ilgili kurumların yapılanması ve dünyaya entegre olabilmesi için çalışmalarını gönüllü olarak yürütmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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06/12/2022 12:18