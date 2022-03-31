İŞAD, TUSİAD'ın genel kuruluna katıldı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, TUSİAD’ın genel kuruluna katıldı.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, yaptığı yazılı açıklamada, İŞAD ailesinin yürüttüğü lobi çalışmaları sonucunda TUSİAD’ın genel kuruluna davet edilerek katıldığını söyledi.

Mamülcü, TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni seçilen Orhan Turan’a başarılar dileyerek, genel kurulda yaptıkları temaslarda, Mayıs ayı sonunda Türkiye’nin en büyük ekonomi zirvelerinden biri olan ‘’Federasyon Başkanları Toplantısının’’ KKTC’de yapılması için anlaştıklarını söyledi.

Mamülcü, ülke ekonomik örgütleriyle işbirliği içinde bu fırsatın çok iyi değerlendirilesi gerektiğine dikkat çekti.

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31/03/2022 16:11