İşadamı Hasan Küçük de UBP’den aday adayı

İşadamı Hasan Küçük, Girne’den UBP aday adayı olduğunu açıkladı.

Hediyem Su LTD Genel Müdürü Hasan Küçük, Diyalog TV’de yaklaşık 10 yıl yaptığı “Eğitim dosyası” programıyla da biliniyor. Hasan Küçük, sosyal medya hesabında; “KKTC’nin gelişimi ve kalkınması hedefi ile toplumsal hizmet için dün olduğu gibi yarın da daha çok hakkaniyet, adalet ve demokrasi için siyaset” ifadeleriyle adaylığını duyurdu.

Hasan Küçük, sosyal medya hesabında kendini şöyle tanıttı: “Benden Bize. 1977 Girne doğumluyum. Ailem, 1974 Tatlısu- Mari köyünden göç etmiştir. Erenköy direnişinde onurlu mücadele veren aile büyüklerim, TMT’de var oluş mücadelesi veren ailenin çocuğu ve şehit olan amcamın ismini onur ve gururla taşıyorum. UBP’nin kuruluş ve örgütlenmesinde aktif görev yapan Ağırdağ eski muhtarı Mustafa Ş. Muhtaroğlu’nun torunuyum. 2004-2013 Yılları arasında Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi’nde görev aldım. Görev süresince yurt içi ve yurt dışı birçok konferans ve sunumda konuşmacı oldum. Bilimsel çalışmalarla ülke eğitim sistemine aktif ve yetkin katkı sağladım. Kamu görevinden ayrılıp, özel sektörde genç bir girişimci olarak HEDİYEM SU Ltd. isimli aile şirketimizin genel müdürlüğünü devam ettirmekteyim. Devletimizin her daim varlığına inanan, ülkemizin eğitim, gençlik, sosyal ve toplumsal gelişime katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2011 yılında başlattığım EĞİTİM DOSYASI isimli TV programını 10 yıl boyunca hazırlayıp sundum. Özellikle, ülkemizin gelişip kalkınma sürecinde eğitim ekonomisi ve planlamasının önemi üzerinde raporlar hazırladım. Matematik öğretmenliği lisans, İşletme Ekonomisi ve Finans Master eğitimini tamamladım. DAÜ Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktora eğitimini tamamlama aşamasındayım. Farklı branşlarda birçok spor kulübü, sanat ve kültür derneklerinin yönetimlerinde görev aldım. İşveren olarak Sanayi odası, Ticaret odası ve İŞAD derneğine üyeliğim devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte, Evli ve 2 çocuk babasıyım. Siyaset yolunda tek amacım KKTC'nin her alanda gelişmesi ve kalkınmasında aktif ve yetkin görev alabilmektir.”

Bu habere tepkiniz:



03/12/2021 16:58