İşadamına ait Porsche marka araç kundaklandı

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08/11/2023

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İşadamına ait Porsche marka araç kundaklandı

 Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir işadamına ait son model Porsche marka araç kundaklandı. Olay hakkında polis bülteni yayınlanmadığına dikkat çekildi.

Alithia’nın haberine göre adı açıklanmayan işadamının, ikamet ettiği apartman dairesinin önünde park halindeyken kundaklanan araba tamamen kullanılamaz hale gelirken işadamının eşine ait Audi marka araç ile komşusuna ait Range Rover marka araç da büyük zarar gördü.

Gazete, pazar sabahı saat 04.35’te meydana gelen olayda Porsche marka aracın üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini, çıkan yangının Porsche’nin yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçradığını yazdı, olay hakkında polis bülteni yayınlanmadığına dikkat çekti.

08/11/2023 13:04
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TAGS: Porsche marka, araç kundaklama, haber
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