İŞAD’dan STÖ’lere ‘Temiz Bir Toplum İçin’ Toplanma Çağrısı…

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) KKTC devletinin içinden geçmekte olduğu ekonomik, siyasi, sosyolojik, psikolojik ve ahlaki konjonktürün, toplumun önünü açmaktan uzak olduğunu bildirdi.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, daha iyi bir gelecek, yaşanabilir ekonomik düzen, birbirini daha iyi anlayan, algılayan, dinleyen, iyi ilişkiler içerisinde yaşayan, saygın bir toplum yapısının inşasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtti.

Mamülcü, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte olduğu gibi gelecekte de değer yargılarını gözeten temiz bir toplumun yeniden hayat bulması için tüm sivil toplum kuruluşlarını, 22 Ekim Cuma saat 14.00’de İŞAD Genel Merkezindeki toplantıya davet etti.

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20/10/2021 13:44