İşbilmezlik ve Öngörüsüzlük Bir Daha Duvara Tosladı

İŞBİLMEZLİK VE ÖNGÖRÜSÜZLÜK BİR DAHA DUVARA TOSLADI. HÜKÜMET 18 AY SONRA YENİDEN BAŞA DÖNDÜ. HER BAKAN AYRI CUMHURİYET. NE UYUM VAR NE AHENK... HEPİMİZİN KAYNAKLARI ÜZERİNDE TEPİNİYORLAR

180 BİN SABİT RADAR CEZASI DAĞITILMADI. DEVLETİN KAYBI 180 MİLYON TL CİVARI... BEDEL ÖDEYECEK OLAN VAR MI? HAYIR TABİ Kİ... HAYAT AYNEN DEVAM EDECEK...

Maalesef bu ülkede, devlet politikası değil, kişilerin anlık kararları geçerli. “Bakan öyle hükmetti…” En geçerli devlet politikası bu. Kibir, kapris gırla. Proje üretmeye gelince, kimse ortada yok. Kurultay mı var? Tam UBP’li bakanlara göre ortam…

İktidarda olan UBP’nin 24 milletvekili var. Başbakan UBP’li. Meclis Başkanı da… Cumhurbaşkanı da… Ama dediğim gibi, hiçbir plan ve proje olmadığı için, hükümet ortakları da istediği gibi çalıp, istediği gibi oynuyor. “Çekilirim ha hükümetten” dedi mi, UBP askere dönüyor

Kabine içerisinde UBP’li bakanlar hiçbir şeye itiraz etmiyor. “Aman su bulanmasın” da ne isterse olsun? Memleket batmış, işleyen sistemler çökmüş, hiçbir şey umurlarında değil. Nitekim, bakanlıklar proje üretemediği gibi, işleyen sistemler de bir bir çöküyor.

Sabit radar cezaları yıllardır işleyen en iyi sistemlerden biriydi. YDP’li bakan Erhan Arıklı, bir sabah hükmetti, sistemi ASELSAN’a devredecek. Ne hukuk, ne kural… Koskoca bir ülkenin sabit radar sistemini bozdu. Daha önce yapılan anlaşmaları yok saydı…

Bu sistem, ülkede kolay kurulmadı. Kazaların çok olduğu bölgeler dikkate alındı. Yabancı bir şirketle anlaşıldı, sistem satın alındı. Özel- polis işbirliğinde ilerlendi. Sabit radar ceza dağıtımları da özel tarafından yapılıyordu. O sistem de Erhan Arıklı yönetiminde çöktü

Erhan beyin ASELSAN aşkına, ASELSAN aynı aşkla karşılık vermedi belli ki. Ve Ocak 2023’den beri, yani tam 16 aydır sabit radar cezaları suçlulara ulaşmıyor. Nihayet Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi ihaleye çıkmaya karar verdi, Haziran ayında…

Madem sistem eskiye dönecekti, Başbakan neden izin verdi Erhan bey, “hükmettiği” gibi davransın. ASELSAN’a verilecekse de verilirdi yani, ama işleyen sistemi bozmazdınız. Hem işleyen sistemi bozdular, hem de hiçbir şey olmamış gibi yeniden eskite döndüler.

Bakınız. Ayda 10 bin sürücü, ortalama sabit radar hız limitlerini aşıyor. Polis cezaları sisteme işliyor, sonra da bu 10 bin kişiye elden cezaları dağıtılıyor. Dağıtımı özel şirketler polisle işbirliği içerisinde yapıyor. Tam 16 aydır bu dağıtım yok, ihale tamamlanana kadar da 18 ay olacak

Yani, eğer 18 ayda ortalama değişmemişse 180 bin sabit radar cezası. Peki Erhan beye öyle estiği için bozulan sistemde devletin kaybettiği gelir? Hatalı sürücünün ödediği her ceza, devletin de geliri durumunda. Kabaca hesaplandığı zaman 180 milyon TL civarı

Devlet bu gelirden 16 aydır mahrum. Cezalar asgari ücretin yüzde 10’u, 15’i ve 20’sine göre düzenleniyor. En düşük cezadan koyarsak 2023’ün ilk 6 ayında 35 milyon TL, ikinci 6 ayında 55 milyon TL, 2024 yılında da. 82 milyon TL, yani toplamda da yaklasIk 170 milyon TL…

Üstelik, sabit radar cezalarının dağıtılmadığını bilen sürücüler de yollarda hız limitini aşmaktan geri durmuyor. Bunu bildiği halde hem Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, hem Maliye bakanı… Aylardır nasıl rahat uyuyorlar? Başbakan bu saçmalığa 16 aydır nasıl dayandı?

Kısacası, bakanın tüm öngörüleri çöktü. Yeniden ihaleye çıkılıyor. Şimdi keşmekeşe de hazır olun. Bu sürede bakalım kaç kişinin de normalde ehliyetinin elinden alınması gerekiyordu? Bakalım kaç yabancı artık ülkede değil? Düşündükçe ruhum sıkılıyor