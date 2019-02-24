İşçi öldü, beton dökmeye devam!

Haber Kıbrıs-Özel

Göyeli Çemberi yakınlarında Liman Casino ve Saray Otel Casino’nun sahibi Ömer Gültekin’e ait otel inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen iş kazasında 29 yaşındaki Beyazit Temiz hayatını kaybetti. Temiz’in cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı, inşaat kaldığı yerden devam etti. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre saat 14.00 sıralarında yaşanan iş kazasında 29 yaşındaki Beyazit Temiz 11 metre yükseklikten düşerek can verdi. Yaşanan kazanın ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı inşaata gitti. Kısa süre sonra Temiz’in cesedi olay yerinden kaldırılarak morga götürüldü. Bundan sonra yaşananlar ise “pes” dedirtti. Temiz’in yerdeki kanı kurumadan inşaatta beton dökme işlemi devam etti. Birçok vatandaş duruma tepki gösterirken işçilerin Pazar günü çalışması ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişlerinin olay yerine gitmemesi ise birçok vatandaş tarafından “işçi sınıfına verilen değer işte budur…” yorumlarının yapılması neden oldu.