İşçi servisi kaza yaptı: 20 ölü, 30 yaralı

Çin'de maden işçilerini taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 20 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Fecei kaza, Çin'de yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Xilin Gol şehrinde yerel saat ile 08:20'de yaşandı.

20 kişi öldü

Yetkililerin açıklamalarına göre, maden işçilerini taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 15 kişi olay yerinde; 1 kişi hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta, diğer 4 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Aracın frenlerinin boşalması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kazada yaralalanan 30 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.