HABER KIBRIS

İşçiler, İstanbul'un Göbeğinde Milyonluk Lamborghini'yi İterek Götürdü

İstanbul'da işçiler arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi. Bu fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

ads
18/10/2018

İşçiler, İstanbul'un Göbeğinde Milyonluk Lamborghini'yi İterek Götürdü

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent semtindeki Büyükdere Caddesi'nde bugün çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İŞÇİLER, MİLYONLUK ARACI İTTİ

Yolda kalan milyonluk bir Lamborghini'yi iten işçilerin görüntülerini Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz twitter hesabından paylaştı.

HERKES TELEFONLARINA SARILDI

İşçiler muhtemelen arıza yapan aracı yol kenarına doğru itmeye çalışırken, çevredekiler telefonlarına sarıldı. Aracın hemen arkasında bulunan başka bir otomobilden çıkan kol, bu ilginç anı ölümsüzleştirdi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, onlarca beğeni ve retweet aldı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: lamborghini
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems