İşçiler, İstanbul'un Göbeğinde Milyonluk Lamborghini'yi İterek Götürdü
İstanbul'da işçiler arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi. Bu fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
18/10/2018
İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent semtindeki Büyükdere Caddesi'nde bugün çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İŞÇİLER, MİLYONLUK ARACI İTTİ
Yolda kalan milyonluk bir Lamborghini'yi iten işçilerin görüntülerini Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz twitter hesabından paylaştı.
HERKES TELEFONLARINA SARILDI
İşçiler muhtemelen arıza yapan aracı yol kenarına doğru itmeye çalışırken, çevredekiler telefonlarına sarıldı. Aracın hemen arkasında bulunan başka bir otomobilden çıkan kol, bu ilginç anı ölümsüzleştirdi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, onlarca beğeni ve retweet aldı.