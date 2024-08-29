İşçilerden isteyen geri gönderilecek

Güzelyurt'ta narenciye kesim işçisi olarak getirilen ve çok kötü koşullarda barındırılan işçilerin isyanı uzun süredir kamuoyunun gündeminde.

Aracı şirketler vasıtası ile ülkemize getirilen Pakistan ve Bangladeşli işçilerin yaşam koşulları Özgür Gazete tarafından gündeme getirilmişti.

İşçilerden kişi başı 8 bin Euro ücret alındığı ve asgari ücret vaat edildiği biliniyor.

Kandırıldıklarını belirten işçiler, hiçbir ay asgari ücretle ödeme almadıklarını, kötü koşullarda barındırıldıklarını, uzun saatler çalıştırılmalarına rağmen, beslenmelerinde de sorun olduğunu gündeme taşımıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ülkeden ayrılmak isteyen yaklaşık 200 işçi bulunduğu, biletleri kesilerek Ercan Havalimanı üzerinden ülkeden gönderilecekleri öğrenildi.

Bir grup işçi ise, yatay geçiş haklarını kullanarak, başka sektörlere aktarılmayı talep etti. Yasa, en az altı ay aynı işte çalışma öngörse de, "mücbir sebep" kuralını kullanma yetkisi olan bakanlık, işçilere yardımcı olacak.

Kötü barınma koşulları sağlayan, işçilerin parasını ödemeyen ve aracı olarak işçilerin üzerinden büyük para kazananlara yönelik hangi tedbirlerin alındığı, ceza kesilip kesilmediği ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den gelen mevsimlik işçilerle toplanan narenciye, sağlanan kötü koşullar nedeniyle sekteye uğramış, işçiler gelmeyi reddetmişti.