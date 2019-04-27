Vergi Dairesi Sokakta

Başkent Lefkoşa’da bu sabah çok sayıda işyerine Vergi Dairesi tarafından ceza yazıldı.

Metropol Caddesi’nde sabah saatlerinden bu yana çok sayıda iş yerine çeşitli gerekçelerle ceza yazılması, bölge esnafını isyan noktasına getirdi.

Sudan gerekçelerle bin TL ve üzerinde ceza yazılan işyerleri, “Daralan kamu maliyesini vergilerle ezilen esnaftan çıkarmak bu hükümete yakışmıyor” görüşünde birleşti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezine ulaşan bölge esnafı, “Ülkede bir ekonomik sıkıntı olduğu doğru. Ama bunu esnafın üzerine salarak aşmak ne kadar doğru?” Diye sordu.

Siftah bile yapamayan işyerlerine ceza mantığı ile korku salmanın bu hükümete yakışmadığını söyleyen Esnaf, hükümete çağrı yaparak, “Maaşları ödeme adına esnafın belini büken, vergi ve cezalarla küçük esnafı bitiren hükümet olarak tarihe geçeceksiniz” dedi.