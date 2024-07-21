İşe bisikletle gitmek, erken ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor

İşe veya okula bisikletle gidip gelmenin erken ölüm riskini yarı yarıya azalttığı ortaya kondu.

Bisiklet sürmenin bacak kaslarını kuvvetlendirme, kalp sağlığına iyi gelme ve kilo vermeye yardımcı olma gibi faydaları var.

Bu aktivitenin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra ölüm riskiyle ilişkisini incelemek isteyen araştırmacılar İskoçya'dan yaklaşık 82 bin kişiyi içeren uzun soluklu bir çalışma yürüttü.

BMJ Public Health adlı bilimsel dergide dün yayımlanan çalışma kapsamında 16 ila 74 yaşındaki katılımcılar 2001-2018 döneminde takip edildi. Katılımcılara çalışmanın başında işe veya okula çoğunlukla nasıl gidip geldiği soruldu.

Bisiklet kullanmayı veya yürümeyi tercih edenler "aktif"; araba veya trenle yolculuk yapanlar da "aktif olmayan" şeklinde sınıflandırıldı. Araştırmacılar bisiklet süren veya yürüyenlerin verilerini ayrı ayrı, aktif olmayan kişilerle karşılaştırdı.

Araştırmacılar, bisiklet kullananların herhangi bir nedenden ölme riskinin aktif olmayanlara göre yüzde 47 daha düşük olduğunu saptadı.

Ayrıca işe bisikletle gitmenin, kalp damar hastalıkları için reçete yazılma riskinin yüzde 30, kanserden ölme riskinin de yüzde 51 daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kişilere ruh sağlığı sorunları nedeniyle ilaç yazılma ihtimali de yüzde 20 daha düşük çıktı.

Yürümeyi tercih edenlerin, aktif olmayan kişilere göre herhangi bir nedenden hastaneye kaldırılma ihtimali yüzde 9 ve zihin sağlığından dolayı ilaç yazılma riski de yüzde 7 daha düşüktü. Bu kişilerin kalp damar hastalıklarından hastaneye kaldırılma riskinin de yüzde 10 daha az olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar makalede şöyle yazdı:

İşe bisikletle ve yayan gidip gelmenin, ruh sağlığı sorunları nedeniyle ilaç yazılma riskinin düşük olmasıyla ilişkisi önemli bir bulgu.

Öte yandan, bisiklet sürenlerin trafik kazası yüzünden hastaneye kaldırılma riski aktif olmayan kişilerden iki kat daha yüksek çıktı. Araştırmacılar bisiklet kullananlar için yolların daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Çalışmanın, katılımcılara tercih ettikleri yolculuk biçimini sadece en başta sormak gibi önemli bir sınırlılığı var. Ayrıca reçete verileri 2009'dan öncesini kapsamıyor.

Yine de araştırmacılar bisiklet sürmenin faydalı olduğunu belirterek makalede şöyle yazdı:

Bu çalışma, işe aktif bir şekilde gidip gelmenin toplum düzeyinde sağlık yararları sağladığına ve hastalık ve ölüm oranlarının azalmasına katkı sunabileceğine dair kanıtları güçlendiriyor.





Independent Türkçe