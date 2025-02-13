İşe her gün uçakla gidip geliyor: Kira ödemekten daha ucuz

İşe uçakla gidip geldiği için çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı bulduğunu anlatan Kaur, sabah 04:00 civarında uyanıyor ve uçuşuna yetişmek için saat 05:00'da evden çıkıyor.

05:55'te kalkan uçağa binen Kaur, her sabah saat 7:45'te ofise varıyor.

Bilet masraflarını kendi cebinden karşıladığını belirten Kaur, uçakla işe gitmenin maliyetinin, Kuala Lumpur'da bir daire kiralamaktan daha ucuz olduğunu iddia ediyor.

İşe uçakla gidip gelen tek kişi Racheal Kaur değil. Geçtiğimiz yıl, bir kadın kocasının işi nedeniyle Minneapolis ile Manhattan arasında düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Yüksek yaşam maliyetleri, dünyanın birçok yerinde çalışanları bu tür çılgın kararlar almaya itebiliyor. Özellikle ABD eyaletlerinde bu duruma sıklıkla rastlanabiliyor.