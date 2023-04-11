İsfendiyar Pilli: Barış kültürü ile sorunlar çözüm yoluna girer

Haber Kıbrıs Kültür Sanat ve Yaşam-Meltem Hasipoğlu

Haber Kıbrıs Kültür Sanat ve Yaşam’ın bu haftaki konuğu Eğitimci- Yazar İsfendiyar Pilli.

Doğa sevgisi , dostluk ve barış mesajları veren ve 3 dilde yayınlanan ”Barışın Sesi” çocuk kitabının yazarı Pilli, bu kitabıyla sadece ilkokul öğrencilerine değil her yaştan kitapsever okuyucuya hitap ediyor.

“Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, 15 Nisan Cumartesi saat 15.00’te Lefkeliler Hanı’ndaki Lorenzo Cafe’de şenlikli bir etkinlikle okurlara tanıtılacak. Etkinlikte çocuklar tarafından kitaptan 3 dilde bölümler okunacak, ayrıca çocuk müzisyenler şarkılar söyleyecek.

SORU: Sizi tanıyabilir miyiz?

Pilli: 1971 Baf doğumluyum. 28 yıllık öğretmenim. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım. Demokrasiye, insan haklarına, parasız eğitime ve parasız sağlığa herkesin ulaşma hakkının olduğuna inanan bir kişiyim. Ayrıca dünyanın sadece insanlara değil, tüm canlılara ait olduğunu ve bu yüzden insanın her adımında çevreye dikkat etmesi gerektiğini düşünen bir çevreciyim.

SORU: “Barışın Sesi” adlı kitabı yazmaya sizi sürükleyen neden ne idi?

Pilli: Kitabı yazmaya sürükleyen temel düşünce; Bulunduğumuz coğrafya ve toplum içinde yaşadığımız bitmeyen sorunlardır. Çözüm olarak da, küçücük bir katkı koymak istedim. Birlikte hareket edebilmenin önemini anlatan küçük bir hikaye ile.

SORU: Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için önerileriniz nelerdir?

Pilli: Okuma alışkanlığının çocuklara kazandırılmasında en önemli görev aileye düşmektedir. Ailenin kitaba, sanata önem vermesi ve bunu hayatlarında göstermeleri çocukları için en güzel örnektir. Çocukların, başka çocuklarla birlikte üreten , tartışan ortamlarda bulunmaları, onları araştırmaya yöneltecektir, bunun yolu da okumaktan geçer. Okullarda okuma ve tartışma saatlerinin de olması durumunda, çocuklara hem okuma, da hem de kendilerini ifade edebilmede büyük katkı sağlayacaktır.

SORU: Çocuk kitabınız 3 dilde yayınlandı. Geri dönüşlerler nasıl oldu?

Pilli: Bugüne kadar kitabım hakkında hem Türkçe konuşan hem de Yunanca konuşan kişilerden bir çok olumlu dönüş olmuştur. Kitabın İngilizce kısmını okuyan bir İranlı’dan da olumlu yorumlar aldım. Umarım kitap birçok kişiye ulaşır ve kavga ile değil tartışarak barış kültürü ile sorunlar çözüm yoluna girer.

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11/04/2023 12:46