İSG-BİR: Eğitim ve bilgi yetersizliği...

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), son dönemde iş kazalarının arttığını belirterek , birçok iş kazasının, gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamasından, eğitim ve bilgi yetersizliğinden meydana geldiğini kaydetti.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde tarım araçları ve tarım aletlerinden kaynaklı kazalar da yaşandığını belirterek, kullanım amacı dışında veya dikkatsizce ve emniyetsiz bir şekilde kullanılan iş aletlerinin de ölümlü veya ağır yaralanmalı kazalara neden olduğuna dikkat çekti.

Girne’de gerçekleşen okul inşaatı kazasının yapı denetiminin eksikliğinden kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Yüksel, bu konuda

ilgili makamların gerekli araştırmaları yapıp önleyici tedbirlerin alınması ve gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.

Yüksel, bu tür kazaların bundan sonra olmaması için yapı denetiminin bir an önce hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Yüksel, çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, iş kazalarının % 98’inin önlenebilir olduğunun altını çizdi.

05/12/2019 15:00