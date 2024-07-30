İSG-BİR: İşverenler, kapsamlı ısı stresi yönetim programları uygulamaya teşvik edilmeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), yaz aylarında iş kazalarındaki artışa dikkat çekerek, işverenlerin, kapsamlı ısı stresi yönetim programları uygulamaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Birlik Başkanı Erkay Özgör yaptığı yazılı açıklamada, iş yeri kazalarının yaz aylarında artış gösterme eğiliminde olduğunu ve bunun da mesleki sağlık ve güvenlik konusunda önemli endişelere yol açtığını kaydetti.

“Açık havada ve fiziksel emeğin yaygın olduğu inşaat, imalat ve tarım gibi endüstrilerde riskler özellikle yüksektir”

Bu mevsimsel olay artışının, daha yüksek sıcaklıklar, artan iş yükü ve geçici veya daha az deneyimli çalışanların riskli iş sahalarında çalışması gibi çeşitli faktörlere bağlandığını ifade eden Özgör, şunlara dikkat çekti:

“Isı stresi önemli bir etkendir, çünkü yüksek sıcaklıklara maruz kalan işçiler ısı bitkinliği ve sıcak çarpması gibi ısıyla ilgili hastalıklara yakalanma açısından daha büyük risk altındadır. Bu durumlar, iş anında yanlış tercihler yapmaya bağlı düşme veya ekipmanın yanlış kullanımı gibi diğer kaza türlerine karşı artan duyarlılığa yol açmaktadır. Açık havada ve fiziksel emeğin yaygın olduğu inşaat, imalat ve tarım gibi endüstrilerde riskler özellikle yüksektir.”

Yaz aylarında özellikle turizm, inşaat, perakende üretim ve tarım gibi sektörlerde artan talebi karşılamak için öğrenci ya da yabancı genç işçiler gibi geçici istihdamlarda artış görüldüğünü ifade eden Özgör, “Bu geçici işçiler, kalıcı çalışanlarla aynı düzeyde güvenlik eğitimi almamakta ve bu da kaza olasılığının daha yüksek olmasına neden olmaktadır” dedi.

“Tüm çalışanların, özellikle geçici personelin kapsamlı güvenlik eğitimi almasını sağlamak hayati önem taşıyor”

Bu eğilimle mücadele etmek için işverenlerin, yeterli sıvı alımı, sık sık mola verilmesi ve günün daha serin saatlerinde zorlu görevler planlanması gibi kapsamlı ısı stresi yönetim programları uygulamaya teşvik edilmesi gerektiğini belirten Özgör, şöyle devam etti:

“Tüm çalışanların, özellikle geçici personelin kapsamlı güvenlik eğitimi almasını sağlamak da hayati önem taşımaktadır. Bu önlemlere uyulması, yaz aylarında işyeri kazalarının sıklığını önemli ölçüde azaltabilir, çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyabilmektedir.”

KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, başta inşaat sektörü olmak üzere hizmet verdiği işyerlerine, yaz aylarında proaktif planlama ve sürekli izleme yapmanın önemini vurguladığını kaydeden Özgör, “Isı stresi yönetimine, kapsamlı eğitime ve düzenlemelere uyuma öncelik vererek, inşaat şirketleri çalışanlarını koruyabilir ve kaza sıklığını azaltabilir” dedi.

“İşyerlerinin İSG hizmeti alması zorunluluk”

İşletmelerin, bu mevsimin getirdiği benzersiz zorlukları fark edip ele alarak, daha güvenli çalışma ortamları yaratması ve iş gücünü önlenebilir kazalardan koruması gerektiğini belirten Özgör, bu kapsamda işyerlerinin İSG hizmeti almasının zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Kazaların önlenmesi için İSG uzmanlarının belirlediği eylem planına, işyerlerinin uymasının beklendiğini ifade eden Erkay Özgör, işyerlerinde gerçekleşen yaralanma ve ölümlü kazaların önüne geçmek için Birlik olarak tüm işyerlerinde İSG hizmetinin doğru ve etkin olarak verilebilmesi adına girişimlerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.