Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri durumundaki Çağıl İşgüzar, sadece gitar çalarken gördüğümüz yeteneği ile sınırlı değil. Zaman zaman kendisini stüdyoya kapayan Çağıl İşgüzar, bu kez de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip Volkan Konak tarafından seslendirilen Dido isimli parçayı seslendirdi. İşgüzar'a, Ziya Başkal da perdesiz gitarı ile eşlik etti. Kısa sürede Yotube'da yüzlerce dinlemeye ulaşan parçayı, Seda Ahıskal da fotoğrafları ile süsledi.