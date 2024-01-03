İsias davası başladı

Adıyaman 3.Ağır Ceza Mahkemesi için oluşturulan özel salonda 6 Şubat Depremi’nde yıkılan İsias Otel ile ilgili dava başladı.

Duruşmada şu sıralar sanıklar ile müşterilerin yoklaması alınıyor.

Yargıç şu sıralar KKTC’den gelen ailelerin isimlerini okuyarak adres ve telefon bilgilerini teyit ediyor.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanısıra İsias otelde hayatlarını kaybeden turist rehberlerinin aileleri de müşteki olarak davada hazır bulunuyor.

Davada Başbakan 1 numaralı müşteki olarak davada hazır bulunuyor.

İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava Türkiye saatiyle bugün saat 09.00’da (Kıbrıs saatiyle 08.00’de) başladı.

Duruşmada ilk olarak video konferansla sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları başta adalet arayışında olan aileler olmak üzere KKTC’den kalabalık bir heyet izliyor.

Deprem sonrası başlattığı yardım kampanyalarıyla ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne desteğiyle bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent de destek vermek için mahkemeye geldi.

Aileler, duruşma öncesinde pankartlar açarak adalet isteklerini vurguladı.

Duruşma öncesinde Başbakan Ünal Üstel ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yapmıştı.