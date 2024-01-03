İsias davası devam ediyor…

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03/01/2024

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İsias davası devam ediyor…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias davası duruşması devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’ine ilişkin 5’i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Davada yoklamanın alınmasının ardından sanıkların savunması alınma aşamasına geçildi. İlk sanık sanık İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt oldu.

Bozkurt, “Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben müteahhit değilim. Ben iş adamıyım. Ben uzman inşaat mühendislerine işi veririm onlar yapar. Gereken izinleri aldım. Fazladan kat çıktım, yasa dışı bir şey yaptım iddialarını reddediyorum.” Şeklinde bir savunma yaptı.

Bozkurt, söz konusu savunmayı tutuklu bulunduğu cezaevinden video link aracılığıyla yaptı. Öte yandan ailelerin duruşma salonuna getirilmemelerine tepki göstermişti.

  

03/01/2024 10:56
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TAGS: İsias davası devam ediyor…
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