İsias Davası dördüncü duruşması aranın ardından yeniden başladı
Adıyaman'da mahkemede çıkan tartışmanın ardından bir saat ara verilen İsias Davası dördüncü duruşmasına devam ediliyor.
22/10/2024
Adıyaman'da mahkemede çıkan tartışmanın ardından bir saat ara verilen İsias Davası dördüncü duruşmasına devam ediliyor.
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen duruşma 13.15 itibarıyla yeniden başladı.
Duruşmada sanık Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı yeniden söz aldı.22/10/2024 14:01