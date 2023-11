İsias davası kritik aşamaya girdi

6 Şubat’ta yaşanan depremde, ISIAS Otel enkazında hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için dava süreci

ilerliyor. Dava iddianamesinin bugünlerde açıklanması bekleniyor.

Ancak iddianamede ailelerin bazı hassasiyetleri var.

Aileler, Hukukçu görüşü ile suçluların taksir değil olası kast ile yargılanmasını talep ediyor.

Kamuoyumdan bu yönde destek isteniyor.

Çocuğunu kaybeden Annelerden Hukukçu Pervin Aksoy, konuyu sosyal medyada şöyle özetliyor:

66 canın karşılığı 22,5 yıl olabilir mi? Bizim herşeyimizi çaldınız, hayatımız bitti. Herşey paramparça, canımız gitti, nasıl bu kadar az cezayla kurtulmayı düşünürsünüz? Hayal bile etmeyin, kızıma bir ömür hasret, bir ömür de peşinizde, her an her yerde

Ailelerden Çiğdem Sabancı taleplerini “Susma, unutma, affetme” diye paylaşırken, Safiye Çevik, “İsias’da sorumlu olan imza atan her kim varsa bu olanların suçlusu sizsiniz. Olası kast ile yargılanacaksınız adalet yerini bulacak” dedi.

16/11/2023 21:14