İsias davasına ara verildi

Adıyaman 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasında, sanık avukatları ile aileleri arasında çıkan tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi. Duruşma, bu sabah saat 10.00’da başladı ve sanık avukatlarının tahrik edici sözleri ortamın gerginleşmesine yol açtı. Yaşanan tartışmanın ardından duruşmaya 13.00’e kadar ara verildi.

Sanıklar Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'un avukatı Fuat Göktaş, delillerin okunmadığını belirtti ve "Bina neden yıkıldı, bunu hep birlikte bulalım. Yan binaların hepsi yıkıldı," dedi. Bu açıklama ailelerin tepkisini çekti. Aileler, avukatların yalan söylediğini iddia ederek sanık avukatlarıyla sözlü tartışmaya girdi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Artan tartışmalar üzerine duruşmaya bir saat ara verildi.