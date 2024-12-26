İsias davasına Türkiye basını geniş yer ayırdı

Ülkemizi derinden sarsan İsias Otel davasında mahkeme kararı açıklandı. Felakette hayatını kaybedenlerin aileleri ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen dava, ülke gündemine oturdu.

Adıyaman’da meydana gelen deprem sırasında yıkılan İsias Otel’de, büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında otelin yapımında ve bakımında ihmal olduğu iddiaları gündeme gelmiş, olay yargıya taşınmıştı. Davanın sonucunda mahkeme, sorumlular hakkında kararını verdi ve bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Basında Geniş Yer Buldu

Türkiye’nin önde gelen gazeteleri, İsias Otel davasındaki gelişmelere manşetlerinde yer verdi.

Hürriyet gazetesi, "Meleklerin İtirazı Var" başlığıyla kararın detaylarını okuyucularına sundu.

gazetesi, "Meleklerin İtirazı Var" başlığıyla kararın detaylarını okuyucularına sundu. Posta , davayı “Bir canın bedeli sadece 3 ay” başlığıyla duyururken, adaletsizliğe vurgu yaptı

, davayı “Bir canın bedeli sadece 3 ay” başlığıyla duyururken, adaletsizliğe vurgu yaptı Cumhuriyet ise “İsias'ta adalet çıkmadı" başlığı altında mahkemenin verdiği cezaların ayrıntılarını paylaştı.

Ailelerden Tepkiler

Kararın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları sosyal medya üzerinden açıklamaları yaparak duygularını dile getirdi. Çoğu aile, sorumluların yeterli cezayı almadıklarını vurguladı. İsias Otel davası, Türkiye’de ihmallerin ve yapı denetim sisteminin eksikliklerinin bir kez daha tartışılmasına yol açtı. Aileler adalet arayışının devam edeceğini ifade etti. ifade ediliyor.