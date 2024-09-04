İsias Davası’nda gelişme: Enkazdan karot örneği alınıyor!
04/09/2024
Haber Kıbrıs-Özel
Adıyaman’da 72 kişiye mezar olan İsias Otel Davası’nda gelişme yaşandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla oluşturulan bilirkişi heyeti bugün enkaz üzerinde inceleme yaptı. Bilirkişi heyetinin enkazdan karot örneği alacağı öğrenildi.
Söz konusu bilirkişi heyetine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin öncülük ederken, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da orada.
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel Davası’nın 4’ncü duruşması 22 Ekim’de gerçekleştirilecek. Söz konusu duruşmaya kadar yeni bilirkişi raporunun hazırlanması bekleniyor.
04/09/2024 14:11