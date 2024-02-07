İsias Davasında sürpriz gelişme

İsias’ın ilk mimarı Atıf Sağbaş, 5 Mart’ta mahkemeye çıkıyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Isias Komitesi Üyesi Avukat Aslı Murat, BRT’de Baykan Gürses’in yayınında Isıas Davası ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Aslı Murat, Isıas’ın Otele dönüşmesi ile 1993 Yılı’ndaki ilk mimarı Atıf Sağbaş’ın 5 Mart’ta Adana’da tanık olarak dinleneceğini söyledi. Aslı Murat, “ Oradaki Hukuk Ekibimizden elde ettiğimiz bilgiye göre, tanıklıktan sanıklığa geçebilecek bir süreç de olabilir” dedi Öte yandan mahkeme süreci ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme, KTÜ ve İTÜ’den sonra 3. bilirkişi raporunu Gazi Üniversitesi’ne gönderdi