İsias davasındaki avukatlarımız KKTC’de

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19/01/2024

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İsias davasındaki avukatlarımız KKTC’de

Başbakan Ünal Üstel Tatlısu’da bölge ziyareti esnasında yaptığı konuşmada İsias davası avukatlarının KKTC’de olduğunu açıkladı. Avukatların başbakanlığın davetiyle adada olduklarını ve 26 Nisan’daki duruşma için bir koordinasyon toplantısı niteliğinde  bir araya geleceklerini  ifade etti. 

Başbakan adına İsias Davası ekibinde görev yapan Prof. Çetin Arslan, Kıbrıs Türk Barolar birliği ile Türkiye Barolar Birliği’nin görevlendirdiği avukatlar ve özel avukatlardan oluşan ekip ile yarın saat 10.00’da Concorde Otel’de toplantı yapılacağını söyleyen Başbakan kendisinin de bizzat bu toplantıda bulunacağını ifade etti.

Toplantıya Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkililerinin de katılacağı belirtildi.

19/01/2024 14:43
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TAGS: haber, kıbrıs
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