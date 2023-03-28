İsias dosyasında yeni yakalama kararları

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, İsias davasında yeni yakalama kararlarının alındığını duyurdu.

Hasan Esendağlı, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada “Türkiye Barolar Birliği Başkanı, doğrudan ailelerimizin avukatı olarak bu ekiplerimizin içerisinde yer alıyor. Sık sık Adıyaman’a gidip oradaki başsavcı ve savcılarla görüşme yapıyor. Çok yeni ve olumlu karşıladığımız bir gelişme var. Savcılık ve Jandarma arasında otelin ilk inşasıyla ilgili ve otelin çevrildiği dönemdeki kendi sorumluluğunu üstlenen ve özellikle kolon ve kirişleriyle ilgili denetimleri yaptığı söylenen teknik kişilerin kimlikleri ortaya çıkmış ve haklarında yakalama kararı çıkmış durumda. Bu meselede sorumlu olan herkesin yargılanması yönündeki beklentimizi yeşerten ve dosyanın bu şekilde ilerlediğini gösteren bir gelişme. Takipçisi olmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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28/03/2023 21:43