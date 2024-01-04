İsias Otel davasına ara verildi…

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04/01/2024

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İsias Otel davasına ara verildi…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasında “üslup” tartışması yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tanık olarak konuşmalarını tamamladıktan sonra İsias Otel sanıklarının avukatları mahkeme salonunu terk etti.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, sanık avukatları Çavuşoğlu ve Oğuz’un konuşmalarında “Usule aykırı” kelimeler olmasına tepki gösterdi.

Sanık avukatları özellikle bakan Çavuşoğlu’nun tanık gibi değil müşteki gibi konuştuğunu ve İsias Otel yetkilileri için katil, ahlaksız gibi ifadeler kullanmasını bahane ettikleri ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından mahkeme yargıcı duruşmaya ara verdi.    

 

04/01/2024 16:25
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TAGS: İsias Otel davasına ara verildi…
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