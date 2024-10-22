İsias Otel davasında dördüncü duruşma bugün

İsias Otel davasının dördüncü duruşması bugün yapılıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava saat 10.00’da başlayacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri dava öncesinde mahkeme önünde toplanarak bir önceki davalarda olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının fotoğraflarını girişe sıraladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği duruşma öncesinde basın açıklaması yaptı.

Duruşma öncesinde Adliye önüne gelerek pankart açan Şampiyon Meleklerin aileleri “Eksik belgelerle ruhsat verenler suçludur”, “Çıkarlarınız uğruna yok ettiğiniz hayatların hesabını ödeyeceksiniz”, “Adalet olası kastla gelecek”, “ Şampiyon Melekler olası kast diyor”, “Turizm Bakanlığı nerede”, “katillerin cezasını olası kast verecek” sloganlarının yer aldığı pankartlar tuttu.

Adıyaman Adliyesi önüne ilk gelen Rehberler İçin Adalet Platformu oldu. İsias Otel’de hayatını kaybeden rehberlerin aileleri de “Kamu görevlileri yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “Şampiyon Melekler adalet bekliyor”, “Bilirkişi raporunu hazırlayanlar mahkemeye gelecek mi?”, “ İsias ortak davamız” yazılı pankartlar taşıdı.