İsias Otel davasında gerekçeli karar açıklandı: ''Mücadeleye Devam''

6 Şubat 2023’te Yaşanan Büyük Kaybın Ardından Gerekçeli Karar Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde mahkemede alınan kararın gerekçeli metni kamuoyuyla paylaşıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve İsias Otel'in 35 şampiyon sporcu, 32 rehber ve toplamda 72 kişinin hayatına mal olduğu trajedinin ardından adalet arayışında olan aileler, yayınlanan kararın adalet beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

"Bu Felaket Bir Hata Değil, Göz Göre Göre Gelen Bir Cinayettir"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu tarafından yapılan ortak açıklamada, bu olayın bir "hata" değil, bilinçli ihmaller zinciriyle gerçekleşmiş bir cinayet olduğu vurgulandı. Aileler, suçluların "olası kast" ile yargılanması gerektiğini belirterek, mahkemeye sunulan deliller ve bilirkişi raporlarının bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Adalet Çağrısı: "Bu Karar Sadece Bir Başlangıçtır"

Aileler, gerçek adaletin sağlanması için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet, ancak suçluların hak ettikleri cezaları aldıkları gün yerini bulacaktır. Bu karar, sadece kaybettiğimiz canların haklarını teslim etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasını önleyecek bir emsal olacaktır."

Mücadeleye Devam

Adalet arayışında olan aileler, toplumun duyarlı bireylerine destek çağrısında bulundu ve davanın takipçisi olacaklarını bir kez daha yineledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu, bu mücadelede kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sevdiklerimiz için verdiğimiz bu sözden asla dönmeyeceğiz," diyerek kararlılıklarını vurguladı.

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