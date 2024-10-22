İsias Otel Davasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 35’i Şampiyon Melekler ve öğretmenleri olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının dördüncü duruşması başladı. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız savunmalarını yaptı.

Ahmet Bozkurt savunmasında, ““Ben ve oğlum 21 aydır burada tutukluyuz. Biz depremden çıktık deprem yaşayan biri olarak depremden son derece etkilenip günlerimizin bu cezaevinde 1 günü bir aya bedel yaşıyoruz. Ailemden otelimdeki geniş ailemdeki 300 can kaybım vardı geniş ailemden. İşlerimizi sağlığımızı kaybettik. Üzüntümüz sonsuz. Telafisi yok. 21 aydır biz tutukluyuz burada ve bizim yapılan otelin statiğiyle bilgileriyle işleriyle ben bunları bilemem. Oteli yaptırmak için her türlü imkanı sağladım ve teslim ettim. Teslim ettim nasıl yapıldı bilmiyorum. Suçlamaları reddediyorum. Depremden çıktık darmadağınız. Tahliyemi istiyorum. Bizim bu olayda suçumuz eksiğimiz yok. Bu tamamen doğal afet. Ben mağdurum. Sağlığımı kaybediyorum.” dedi.

İsias Otel mimarı tutuklu sanık Erdem Yıldız da savunmasında, "Masum olduğunu ve malzemenin en kalitelisi aldığını söylüyor Ahmet Bozkurt. Kimlere teslim acaba. İnşat mühendisi fenni mesule teslim etmiştir. Bana bu binanın müteahhitti denildi. Yurt dışında olmasam o şekilde yargılanacaktım. Ayrıca asansör konusundaki iddialar doğru. 81 odalı otel için Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulundum. 10 aydır evrakın sahte olduğunu belirtiyorum"dedi.