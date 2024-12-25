İsias Otel Davası’nda sanıkların cezaları belli oldu! 

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25/12/2024

İsias Otel Davası’nda sanıkların cezaları belli oldu! 

İsias Otel Davası’nda sanıkların cezaları belli oldu.

Mahkeme heyetinin kararı şöyle:

Ahmet Bozkurt: 17 yıl 17 ay hapis hapis cezası aldı.

Mehmet Fatih Bozkurt: 18 yıl, 28 ay, 28 gün hapis cezası aldı.

Halil Bağcı: 7 yıl, 16 ay hapis cezası aldı.

Efe Bozkurt: Beraat etti.

Erdem Yıldız: 17 yıl, 17 ay, 17 gün hapis cezası aldı.

Mehmet Göncüoğlu: 7 yıl, 16 ay hapis cezası aldı.

Bilge Açık: Beraat etti.

Seda Bozkurt: Beraat etti.

Hasan Arslan: 15 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Seda Zeren:  Beraat etti.

Şule Özbek: Beraat etti.

Ulviye Bozkurt: Beraat Etti

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TAGS: İsias Otel Davası’nda sanıkların cezaları belli oldu! 
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