İsias Otel Davası’nda sanıkların cezaları belli oldu!
YAYIN TARİHİ:
25/12/2024
İsias Otel Davası’nda sanıkların cezaları belli oldu.
Mahkeme heyetinin kararı şöyle:
Ahmet Bozkurt: 17 yıl 17 ay hapis hapis cezası aldı.
Mehmet Fatih Bozkurt: 18 yıl, 28 ay, 28 gün hapis cezası aldı.
Halil Bağcı: 7 yıl, 16 ay hapis cezası aldı.
Efe Bozkurt: Beraat etti.
Erdem Yıldız: 17 yıl, 17 ay, 17 gün hapis cezası aldı.
Mehmet Göncüoğlu: 7 yıl, 16 ay hapis cezası aldı.
Bilge Açık: Beraat etti.
Seda Bozkurt: Beraat etti.
Hasan Arslan: 15 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Seda Zeren: Beraat etti.
Şule Özbek: Beraat etti.
Ulviye Bozkurt: Beraat Etti
YAYIN TARİHİ: