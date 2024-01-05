İsias Otel davasında tanıkların dinlenmesine devam ediliyor

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias Otel’le ilgili duruşmada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

12’nci tanık olarak dinlenen otelin eski müdürü Mahmut Topbal, aile oteli gibi diye nitelediği otelin işletmecisi Ahmet Bozkurt’un personelle oturup sohbet eden biri olduğunu ve otelin 8’inci katındaki odayı da ofisi olarak kullandığını söyledi.

Topbal, sanıklarla akrabalık bağlarının olmadığını söyledi. Otelde müdür olarak çalıştığını ancak 2019’da işten ayrıldığını belirten Topbal, olay günü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunduğunu bildirdi.

“Depremin şokundaydık. Ondan dolayı kendi evimizin bile yıkılıp yıkılmadığını bilecek durumda değildim. 2019’da işletmeden ayrılmıştım, ancak birkaç gün sonra öğrenebildim İsias’ın yıkıldığını…” diyen Mahmut Topbal, otelin asıl işletmecisinin Ahmet Bozkurt olduğunu kaydetti.

Topbal, Bozkurt’un çocuklarının gelmeleri durumunda saygı gösterdiklerini, o durumda kimsemin yetkisi olmadığını ancak çocuklar otele çok sık geldiklerini anlattı.

Ahmet Bozkurt’un genelde lobide, muhasebede oturduğunu kaydeden Topbal, özetle şunları aktardı:

“Biz aile oteli gibiydik, gelir bizimle otururdu sohbet ederdi. 8’inci kattaki oda kendi ofisiydi. Orada bir ofisi vardı. Tarihi tam hatırlamamakla birlikte otelde bir yenilenme işlemi yaptırdık. Bir mefruşat çalışması yapıldı. 8. katta ofisi ve oturma salonu vardı. Çok sık kullanmazdı, 2-3 günde bir haftada bir... Oraya kimse girip çıkmazdı. Özel bir toplantı durumunda çok nadir girilirdi. Ofis sandviç panel, yanlar da cam yapılmıştı. Sadece kendi odasına değil tamamına yapılmıştı. Çelik konstrüksiyondan yanları cam ve iç duvarlara yutondan yapılmıştı.”

İsias Otel’in eski müdürü Mahmut Topbal, otelde önemli bir harcama yapıldığına resmi olarak Ahmet Bozkurt’un imza attığını kaydederek ofisin üstündeki tavanın ters olduğunu, sandviç panelden yapıldığını, ofisin yanının restoran olduğunu söyledi.

Fotoğraflara bakarak otelde nerede hangi işlem yapıldığını anlatan Topbal, otelin belediyeyle ilgili işlemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, sanık mimar Erdem Yıldız’ın adını ne zaman duyduğunu ise hatırlamadığını kaydetti.

Sanık Hasan Aslan beyi de Ahmet Bozkurt’u arkadaşı olarak tanıdığını ifade eden Topbal, kendisinin geçmişte ön büroda da çalıştığını ve sonra müdürlüğe kadar yükseldiğini belirtti.

Topbal, Ahmet Bozkurt’un otele hemen hemen her gün geldiğini söyledi.

İmar affına başvuran Fatih Bozkurt ve Efe Bozkut’un kaçak kattan haberleri olup olmadığı sorulan Topbal, haberleri olmadığını iddia etti.

Topbal, restoranın bulunduğu yerin oda olarak hiç kullanılmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı tanık Topbal’dan kamera sistemine baktığında sanık Erdem Yıldız’ın hangisi olduğunu söylemesini istedi.

Daha sonra Sanık Ahmet Bozkurt, tanık Topbal’a, restoranların hangi katlarda olduğunu ve imar affı başvurusunun nereyle ilgili olduğunu sordu. Topbal, çekme kat ve üst katta restoran bulunduğunu, imar affının ise üst kat için uygulandığını savundu.

-13. tanık Baran İnveyol

13. tanık Baran İnveyol, sanıklarla akrabalıklarının olmadığını söyledi.

Renault bayisinde çalıştığını ve depremden önce yıkılan otele gitmediğini belirten İnveyol, “Sadece birkaç kez valeye araba bırakmışlığım var” dedi.

Mehmet Fatih Bozkut’un Reno bayinde olduğunu, otele gidip gitmediğini bilmediğini söyleyen Baran İnveyol’un ifadesi okundu. İnveyol, patronunun Mehmet Fatih Bozkurt olduğunu yineledi.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan İnveyol cevaplarında, valeye araba bıraktığında otelin içerisinin görünmediğini, aile şirketi olduğu için imza yetkilileri olduğunu söyledi.

-14 Tanık Yusuf Bozgun

İsias Otel davasının 14’üncü tanığı Yusuf Bozgun da sanıklarla akrabalıklarının olmadığını söyledi.

Fırıncı olduğunu ve depreme yolda yakaladığını ifade eden Bozgun, araçtan inip kaçtığını ve inip kaçtıktan sonra binanın yıkıldığını anlattı.

“Sadece otelin Bozkutların olduğunu biliyorum” diyen tanık Yusuf Bozgun, müşteki avukatlarının sorularını yanıtlarken aracının hala kayıp olduğunu söyledi.

Araçta yalnız olduğunu, başka kimse bulunmadığını kaydeden Bozgun, “Bildiğim kadarıyla bizim eleman yolda gelirken depreme yakalanıp hayatını kaybetti. Depremi hissedip aracı terk etmem arasında ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum” dedi.

-15’inci tanık

15’inci tanık İbrahim Saygıner de sanıklarla akrabalık ilişkileri olmadığını söyledi. Depremin ikinci günü Mehmet Fatih Bozkut’un Reno bayiinde olduğunu ve oraya deprem paketleri geldiğini ve Ahmet Bozkurt’u gördüğünü kaydeden Saygıner, otelde kaçak olarak yapıldığı iddia edilen kaçak katla ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi.

“Otele sadece bayi toplantıları için gitmiştim. Bir aile şirketiydi ve işlerin başında Ahmet Bozkurt’tu.” diyen Saygıner, otelde kimleri tanıdığı konusunda ifade verdiğini İsias Otel’in yıkılması konusunda ise bilgisi bulunmadığını ifade etti.

-16. tanık

İsias Otel’in mutfak çalışanlarından biri, duruşmada 16’ncı tanık olarak dinlendi ve o da sanıklardan biriyle akrabalığı olmadığını bildirdi.

Mutfak çalışanı olarak haziran veya temmuz gibi işe başladığını kaydeden tanık, maaşını kimin ödediğini bilmediğini söyledi.

“Efe ve Mehmet Fatih Bozkurt’un Ahmet Bozkurt’un çocukları olduğunu biliyordum” diyen tanık, Efe Bozkurt’un personelle ilgili olduğunu kaydetti.

Müştekilerden Serhan Ahmet Bundak’ın sorularını yanıtlayan tanık, “Otele ekmek kaçta gelirdi bilmiyorum ben geldiğimde ekmek resepsiyonda olurdu” dedi.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık, fotoğraflarla mutfağın ve geçiş yerinin yerini gösterdi.