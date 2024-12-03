İsias Otel davasının beşinci duruşması bugün yapılıyor

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava Türkiye saatiyle 10.00’da (Kıbrıs saatiyle 09.00’da) başlayacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri, dava öncesinde mahkeme önünde toplanarak bir önceki davalarda olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının resimlerini girişe sıraladı.

Ellerinde; “Kamu Görevlileri Yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “ Şampiyon Melekler adalet bekliyor”, “Bilirkişi raporunu hazırlayanlar mahkemeye gelecek mi?” “İsias ortak davamız”, “Deprem Suçluları Taksir Değil Olası Kast ile Yargılansın”, yazılı pankartlar taşıyan aileler, mahkeme önüne geldi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, duruşma öncesi açıklama yaparken, Rehberler İçin Adalet Platformu da mahkeme önünde hazır bulundu.