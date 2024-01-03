İsias Otel davasının ilk günkü duruşması sona erdi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi için oluşturulan özel salonda 6 Şubat Depremi’nde yıkılan İsias Otel ile ilgili bugün başlayan davanın ilk duruşması tamamlandı.

İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada tüm gün çapraz sorgular yapıldı.

Davanın ilk duruşmasının tamamlanmasının hemen akabinde 5 tutuklu sanığın tutukluluk süreleri ile ilgili bir tartışma gündeme geldi.

Türkiye Hukuk sisteminde tutuklu yargılananlar her 30 günde bir “Tutukluluk incelemesi” adı altında değerlendirmeye giriyor. İsias davasındaki yargılananların da “Tutuk incelemesi” davanın görüşüldüğü güne denk geldi. Savcılık ve müşteki avukatları tutukluluk sürelerinin devamını talep etti, söz konusu talep kabul gördü. Bu gelişmeyle birlikle ilk günkü duruşma sona erdi.

Yarınki duruşmada neler olacak?

İsias Otel davasının yarınki duruşması müştekilerin dinlenmesi ile başlayacak. Müştekilerin dinlenmesinin cuma gününe sarkabileceği ön görüsü mevcut.

Müştekiler içerisinde Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Meleklerin aileleri ve rehber aileleri var. Elde edilen bilgilere göre dava kapsamında tanıkların dinlenmesi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan duruşmaya sarkabilir.