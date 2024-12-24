İsias Otel mimarı Erdem Yıldız savunmasını yapıyor…

İsias Otel davasının altıncı duruşması, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

İsias Otel mimarı, tutuklu sanık Erdem Yıldız otel sahibi Ahmet Bozkurt'un savunmasının ardından kendi savunmasınu gerçekleştiriyor.

Erdem Yıldız’ın savunması şöyle:

2 yıldır buradayız. Şimdi herkes sahte evraktan bahsediyor. Ben başta sahte deyince bana sesleriniz yükselmişti.

Şimdi beni bu sahteliğe dahil etmeye çalışıyorlar.

Ben statik proje hazırlamadım. Rapor denilen şeyi ben hayatımda görmedim. Ama hala rapordan dolayı müşteki avukatları ruhsat alınmasına yardımcı olduğun iddia ediliyor. Ben solcuyum, sosyalistim bunlarla aynı değilim. Kendi evimin projesini bile imzalamadım ruhsat vermezler diye.

Tüm mahkemelerde beni konuşuyorlar. İlk şehirde mahkemeye gittim, tutuksuz yargılanacaksın dediler devam ettim.

Tutuklanacağım günü ifadeye çağırıldım İzmir’deyim dedim.

Tüm bilgileri verdim yarım saat sonra tutuklandım. Nasıl kaçma şüphem var?

Her mahkeme başka bir şey uyduruyorlar. Fenni mesul teknik sorumlu demek. Benim projemdeki asansörle mevcuttaki farklı. Halil Bağcı’yı ben sadece önerdim.

Ortada gerçekler var. Beraat edeceğim kesin.