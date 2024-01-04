İsias otel sahibi vicdanını da kaybetti

SERİ BİR KATİLİN SOĞUKKANLILIĞINDA; SAATLERCE YALANLAR SÖYLEDİ. İSİAS OTEL SAHİBİ VİCDANINI DA KAYBETTİ

BELLİ Kİ KENDİNİ AKLAMAK İÇİN TÜM SUÇLAMALARA TEK TEK ÇALIŞMIŞ… UTANMADI, ÖZÜR DİLEMEDİ, BAŞINIZ SAĞOLSUN DİYEMEDİ… SADECE “ÜZÜGÜNÜM” DİYEBİLDİ…

Adıyaman’daki dava dün başladı. İsias Otel’in sahibi, hepimizin katil gördüğü Ahmet Bozkurt, çapraz sorguda kendini savundu. Uzatmaya gerek yok. Bozkurt’un yaptığı, soğukkanlı bir katilin kendini aklama çabasından başka bir şey değildi

Geride bıraktığımız 11 ay da ne kadar bulgu, yapılan ne kadar suçlama varsa, otel sahibi en ince detayına kadar çalışmış. Yalan olduğunu bildiğimiz o kadar çok şey söyledi ki, yukarıda bahsettiğim soğukkanlı saptaması inanın bana az kalır

Birçok şeyi söyledi, tümünün yalan olduğunu bilirkişi raporları çürütüyor. Teknik olarak binanın çürük olmadığını savunurken, “Yan binalar, otelin üzerine çöktü” gibi son derece saçma ve temelsiz bir savunma dinledik. Öyle olmadığını hepimiz biliyoruz

Teknik olarak yapmış olduğunu savunmaların tamamı saçma. İlk ifadesinde müteahhit olduğunu söylemişti. Avukatları tarafından uyarılmış belli ki, daha önce söylediğini inkar etti. Üzerine bir de suçu başkalarına atmaya çalıştı

Çocuklarımızı kurtarmak için büyük bir emekle, dört günde kaldırıldı enkaz. Enkazın altından canlı çıkan rehber gençlerin yanında tam 72 ölü bedene ulaşıldı. Soğukkanlı katil utanmadan enkazın erken kaldırıldığını yapmış olduğu savunmanın merkezine oturtmak istiyor

En kötüsü ne biliyor musunuz? “Binanın altından sesler geliyordu, ölenlerin tamamı soğuktan öldü” dedi. Vallahi de dedi, billahi de dedi. Bunu söylemek sanırım karşımızda vicdansız bir kişilik olduğunun da göstergesi. Dini imanı yok. Ama vicdanı da ölmüş bir zavallıyı dinledik

Enkazın altından ses geliyordu öyle mi? Peki enkazın üstünde çocuklarının ismini haykıran anne babalar? En ufak bir ses gelse tırnağa ile KAZMAYA hazır koca yürekli Murat Aktuğralı, Osman Akın, Esra Özberkman ve Pervin Aksoy… Hepsi de enkazdan çıktı ve hep oradaydı

Depremin hemen ardından Bozkurt ailesi Adıyaman’ı terk etti. Korkup kaçtılar. Suçlarının farkındaydılar. 72 kişiye mezar olan bir mezar inşa etmişlerdi aslında. Savunması baştan aşağıya yalanlarla doluydu

Hiç utanmadan, sıkılmadan saatlerce yalan söyledi. Belli ki önceden avukatlarıyla birlikte bu yalanları tek tek çalışmış. Soğukkanlı katil, hiç utanıp sıkılmadan kaçmadığını, çürük bina yapmadığını, binasının üzerine başka bina yıkıldığını falan anlatıp durdu

Bu savunma Ahmet Bozkurt ve ailesini kurtarmamalı… Utanmadan, arlanmadan hayatını kaybeden 72 kişinin ailelerinin gözlerinin içine baka baka saatlerce yalan söyledi. Savcı ve hakimler elbette soğukkanlı katilin söylediklerinin zirve olduğunun farkındadır

Adalet ancak ve ancak olası kast ile gelecek. Enkazı yaratan, bilerek ve isteyerek yanlış tasarlanan bina ve daha az para vererek bir otele sahip olmak isteyen Ahmet Bozkurt ve ailesidir. Bunun ötesi yoktur. Açgözlü bir aile savunması ile de ne kadar vicdansız olduklarını gösterdi