İsias Otel’de ağabeyini kaybeden Ahmet Sinan Yaşar: Adalet Terazisi Şaşmasın

Türkiye medyasından evrensel.net'te yer alan Nisa Sude Demirel'in haberine göre, Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da yıkılan İsias Otelin enkazında hayatını kaybeden 72 kişiden 31’i turizm rehberiydi. Kimi dört saat, kimi bir günlüğüne konaklamaya geldiği İsias Otelde enkaz altında hayatını kaybetti. 29 yaşında İsias Otelde yaşamını yitiren Sefa Veysel Yaşar’ın kardeşi Ahmet Sinan Yaşar da adalet arayışıyla dört gün boyunca süren duruşmayı izledi. Yargılanan tüm sanıkların ceza alması gerektiğini söyleyen Yaşar, otelin sahibi Bozkurt ailesinin iktidarla olan ilişkilerinden dolayı dava sonucuna dair kaygılı. Ayrıca Yaşar İsias Otel için Bozkurt ailesine kredi veren Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm rehberlerinin ailelerine taziye mesajı dahi iletilmediğini söyledi.

İKTİDARLA İLİŞKİLER CEZASIZLIK KAYGISI YARATIYOR

Yaşar enkaz başında geldiğinde ilk gördüğünün otel sahibinin ‘hafif bir malzemeden’ dediği kaçak katın çöküntüsü olduğunu anlatıyor, ancak o beton yığın kaldırıldıktan sonra arama kurtarma çalışmalarına başlanabildiğini söylüyor. Yaşar davaya ilişkin en büyük kaygısının dışarıdan bir siyasi baskı uygulanma ihtimali: “Bu ailenin TÜGVA ve mevcut iktidar partisiyle yakın ilişkileri olduğu biliniyor ve söyleniyor. Otelin izinlerinin kolayca alınabilmesinin sebebinin de bunlar olabileceğini tahmin ediyoruz”

Hayatını kaybeden turizm rehberlerinin aileleri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından bir taziye mesajı dahi almamış olmamasının sebebini de bu bağlantılar olarak gören Yaşar, “Bu ilişkiler yerel basında konu ediliyor. Biz Nevşehirliyiz, Nevşehir’de bile bunlar konuşuluyor. Ama ulusal basın bugüne kadar bunu medyaya yansıtmamaya çalıştı. Duruşmanın ilk günüyle -muhtemelen kamuoyundan büyük bir destek olduğu için- haber kanallarında bu yayımlandı. Ancak yine de yeterli olmadığını düşünüyorum” diyor.

"ADALET TERAZİSİ ŞAŞMASIN"

Sanıkların suçu Ahmet Bozkurt’ta toplama çabasına da dikkat çeken Yaşar, adalete dair kaygılarını anlatırken Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görüntüleri hatırlatıyor. Bozkurt ailesinin Kültür ve Turizm Bakanlığından krediler almasına rağmen kendilerine taziye mesajı dahi iletilmeyen Yaşar, “Bu söylenenler de bizim düşüncelerimizi destekliyor. En büyük kaygımız davaya siyasi bir baskı olması, olduğunu da tahmin ediyoruz. Umarımı bizim düşündüğümüz gibi olmaz, adalet terazisi şaşmaz. Bir suçlu cezasını almazsa suç kolay işlenir” ifadelerini kullanıyor.

"BİR SENEDİR SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKİYORUM"

Sefa Veysel Yaşar, işi sebebiyle Nevşehir’den İsias Otelde konaklamaya gelen turizm rehberlerinden biriydi. İsias Otelde depremin ardından Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Üyesi Turgut Mustafa Yedek, Etem Yedek, Aykut Bulut, Emin Uysun dört Nevşehirli turizm rehberi daha hayatını kaybetti.

29 yaşındaki Sefa Veysel Yaşar’ın 28 yaşındaki kardeşi Ahmet Sinan Yaşar, “İç Anadolu kültürüyle yetişmiş insanlar olarak hep bize ‘Erkekler ağlamaz’ dendi ama yük oldu bize. İki kız kardeş belki çok rahat sarılıp hasret giderebilirler ama iki erkek kardeşin samimi ilişkisi bizim oralarda çok yoktur. İnsan pişman oluyor” diyor. Depremin ardından geçen sürecin manevi boyutunun anlatılamayacağını söyleyen Yaşar, depremden bu yana geçen bir yılı, “O özlem duygusu zaten her zaman kendisini hissettiriyor. Depremden sonra cüzdanına, telefonuna hiçbir şekilde ulaşamadık. Abim 29 yaşında, ben 28 yaşındayım; yan yana çekilmiş birkaç fotoğrafımız var sadece. Son bir yıldır her oturduğumuz yerde hemen bir fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Özellikle video, çünkü karşındaki insanı kaybedince kanlı canlı hatırlayamıyorsun. Biz de bir yıldır bu duygularla yaşamaya çalışıyoruz” diye anlatıyor.

BOZKURT AİLESİNİN YAŞAR’I KAYGILANDIRAN İLİŞKİLERİ

Otelin sahibi Bozkurt ailesinin yerel yönetimler ve iktidarla sıkı bir ilişkisi var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ikiz kardeşi Murat Ersoy’un kayınpederi olan Bozkurt, Adıyaman Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden birisi. TÜGVA, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı vakıflardan birisi.

29 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Bozkurt, sonraki dönem AKP’ye açık destek verdi. Aynı dönem kardeşi ise İyi Partiden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde otel binasına dev Erdoğan pankartını astırarak AKP’ye desteğini gösterdi. Otelin ortaklarından Mehmet Fatih Bozkurt ise iki dönem AKP’den belediye meclis üyeliği yapmıştı. Sonraki yıllarda otelin hissedarlarından biri olan torun Efe Bozkurt ise AK Parti Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu üyesi.