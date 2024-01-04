İsias Otel'de hayatını kaybeden Hazal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde İsias otelde hayatını kaybeden Hazal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Baytekin, kolonları kesen usta ve babasından da şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanığın başı dik mahkemeye gelmediğini, gözlerine bakamadıklarını belirten Baytekin, suçsuz insanın mahkemeye geleceğini söyledi ve sanıkların mahkemede bulunmasını talep etti.

Bunun üzerine. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanıkların Adıyaman sınırları içinde bir kapalı cezaevinde olmaları halinde mahkemeye getirilebileceklerini, sanıkların mahkemeye gelme talebi olması halinde, bu talebin değerlendirileceğini söyledi.

Depremi 6 Şubat sabahı dayısının oğlundan öğrendiğini söyleyen Baytekin, medya ve haberlerden düzgün bilgi alamadıklarını belirtti.

Yolda giderken binaları gözlemlediklerini anlatan Baytekin, Adıyaman’a umutlu gittiklerini kaydetti.

İsias Oteli gördüklerinde yıkıldıklarını, otel binası kadar dağılmışını görmediklerini dile getiren Baytekin, ayağını bastığı yerin kaydığını, betonu serçe parmağıyla itebildiğini belirtti.

Baytekin, İsias Otel'de elle tutulacak kaliteli bir şey olmadığını söyledi.

Kardeşini anlatan Baytekin şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim çok güzeldi, çok güçlüydü, vücudunda kelebek dövmesi vardı. Mezar taşına kelebek resmi koydurdum, çok güzel bir gülüşü vardı, ama mezar taşına güzel gülüşünü koyduramadım. Dün yalanları dinledik, bugün gerçeği dinliyoruz. İnsanlar depremden ölmez, hatalı yapılan binalar öldürür.”