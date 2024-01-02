İsias Otel’de ölen rehberlerin yakınları da Adıyaman’da

Adıyaman’da yarın başlayacak Isıas Otel Davası için, enkazda hayatını kaybeden Tur Rehberlerinin aile ve yakınları da şehre gitti.

Acılı aileler ve yakınları, İsias Enkazı’na pankart bıraktı.

Ayrıca Tur Rehbeleri de ölen arkadaşları için Adıyaman’da…

X hesabından yapılan paylaşımda “ Isıas davamızda adaleti arıyoruz. 03 Ocak 2024 tarihinde saat 09.00’da Adıyaman Adliyesi’nde başlayacak İsias davası ile ilgili ilk duruşmada TUREB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları/Temsilcileri ve İsias’ta kaybettiğimiz meslektaşlarımızın yakınları hazır bulunacak” denildi

Ayrıca TUREB’ten yapılan paylaşımda Isıastaadalet çağrısı yapıldı