İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi sanık Halil Bağcı savunmasını yapıyor.

Halil Bağcı’nın savunması şöyle:

“Tanık ve Ahmet Bozkurt’un ifadelerinden anlaşılacağı üzere inşaata bir gün bile gitmedim. O nedenle fenni mesul değilim. Yazdığım raporun doğruluğu 3 üniversiteden teyit edildi. Binalar ruhsata göre yapılır. Rapordaki imza bana ait. 9 Eylül Üniversitesi’nde hazırlanan rapor, bilirkişi raporu ile sorumlu olmayan bir kişi nasıl sorunlu tutulur diye ders olarak verilmeli.”