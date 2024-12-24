İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi Sanık Halil Bağcı savunmasını yapıyor…

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24/12/2024

İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi Sanık Halil Bağcı savunmasını yapıyor…

İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi sanık Halil Bağcı savunmasını yapıyor.

Halil Bağcı’nın savunması şöyle:

“Tanık ve Ahmet Bozkurt’un ifadelerinden anlaşılacağı üzere inşaata bir gün bile gitmedim. O nedenle fenni mesul değilim. Yazdığım raporun doğruluğu 3 üniversiteden teyit edildi. Binalar ruhsata göre yapılır. Rapordaki imza bana ait. 9 Eylül Üniversitesi’nde hazırlanan rapor, bilirkişi raporu ile sorumlu olmayan bir kişi nasıl sorunlu tutulur diye ders olarak verilmeli.”

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TAGS: İsias Otel’in fenni mesulü inşaat mühendisi Sanık Halil Bağcı savunmasını yapıyor…
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