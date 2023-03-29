İsias Otel'in inşaatının fenni mesulü gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının fenni mesulü gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin fenni mesulü inşaat mühendisi olan Halil Bağcı'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

Bağcı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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29/03/2023 14:49