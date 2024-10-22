İsias Otel'in mimarı Erdem Yıldız otel sahibini suçladı

İsias Otel davasının dördüncü duruşması, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

İsias Otel mimarı, tutuklu sanık Erdem Yıldız otel sahibi Ahmet Bozkurt'u suçladı.

Yıldız savunmasında “Ahmet Bozkurt Masum olduğunu ve malzemenin en kalitelisi aldığını söylüyor. Kimlere teslim ettiğini sorabilir miyiz? İnşaat mühendisi fenni mesule teslim etmiştir, en fazla da kendi yapmıştır. Binada 2 asansör olduğu doğrudur dedi” dedi.

Yıldız, yurt dışında olmasaydı farklı bir şekilde yargılanacağını da ekledi. Asansörün doğru bir şekilde yapıldığını belirten Yıldız, "Turizm Bakanlığı’na 81 odalı otel için başvurumuz vardı," dedi.

Ayrıca, yaklaşık 10 aydır evrakların sahte olduğunu yetkililere bildirdiğini de belirtti.

Mimar Erdem Yıldız’ın avukatı, belediye çalışanlarının da yargılanmasını talep ederek, müvekkilinin ruhsat üzerinde imzasının bulunduğunun iddia edilmesinin gerçek dışı olduğunu savundu.