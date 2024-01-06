İsias’ta beklenmedik dördüncü gün başlıyor

Haber Kıbrıs Adıyaman - Adıyaman’daki isias davasının ilk safhasının son gününün uzaması nedeniyle beklenmedik bir şekilde oluşan ‘dördüncü gün’ Türkiye saati ile 10.00 da başlıyor.

Müşteki Avukatlarının talep beyanlarının uzaması ve saatlerin gece yarısını bulması nedeniyle mahkeme heyeti öngörülmeyen bir kararla duruşmayı bugüne ertelemişti.

Bu aşamada Müşteki Avukatları’ndan sonra Sanık Avukatları dinlenecek ve talepleri alınacak. En son sanıkların yeniden beyan yapılacağı ifade edilen duruşmanın dördüncü gününde, söz sonra Savcılık makamına geçecek.

Savcılık duruşmanın ilk safhası ile ilgili mütalaasını verdikten sonra ise artık karar beklenecek.

Müşteki avukatlarının tümü Bilinçli Taksir ile birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan yargılanan 5’i tutuklu 11 sanığın, Olası Kast ile yargılanması talebi en üst sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, bir sonraki duruşmanın 6 Şubat’a denk getirilmemesi, sanıkların mahkeme salonunda hazır bulunması ve özellikle sanıklardan Bozkurt ailesinin fertlerinin aynı cezaevinde tutulmaması talepleri mahkemeye dünkü duruşmada iletilmiş durumda.

Bugünkü duruşmanın sonunda mahkeme heyeti dinledikleri avukat talepleri, savcılık mütalaasını değerlendirerek taleplerle ilgili karar üretecek.

Mahkemenin uzaması nedeniyle, Adıyaman’da bulunan aileler, hükümet ve devlet erkanı ile basın mensupları KKTc’ye dönüş planları ertelemek durumunda kaldılar.

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