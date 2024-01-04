İsias’ta ikinci gün başlıyor

Adıyaman’daki isias davasının ikinci gününde aileler dinlenecek. Mahkeme heyeti dünden farklı olarak teknik değil duygusal ifadeler dinleyecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi için oluşturulan özel salonda 6 Şubat Depremi’nde yıkılan İsias Otel ile ilgili dün başlayan davanın ikinci duruşması bugün.

İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın bugünkü aşamasında 72 Müşteki ve 22 tanık dinlenecek.

Son derece duygusal anların yaşanmasının beklendiği bugünkü aşamada hem Şampiyon Meleklerin aileleri hem de aynı otelde hayatını kaybeden turist rehberlerinin aileleri mahkeme heyeti tarafından dinlenecek.

Uzmanlar ilk günkü teknik ifadelerin yerini bugünkü duruşmada duygusal ve acı dolu ifadelerin yer alacağını belirtirken, ailelerin asıl sınavının bugün olacağını söylediler.

İsias Davası için Adıyaman’a gelen tüm kafilenin kaldığı Adıyaman Dedeman Otel’de dün akşam müşteki avukatları bugünkü işleyişle ilgili aileleri bilgilendirme toplantısı yaptı.

Diğer avukatların yanı sıra Başbakan Ünal Üstel’in bu davadaki avukatı Prof. Avukat Çetin Arslan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ailelere bugünkü duruşmada neler beklemeleri gerektiği konusunda bilgilendirdi ve savunma avukatlarının salondaki söyleyebileceklerine karşı uyardı.