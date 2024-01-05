İsias’ta ilk safhanın son günü bugün

Haber Kıbrıs Adıyaman - Adıyaman’daki isias davasının ilk safhasının son gününde tanıklar dinlenecek ve davanın bundan sonraki seyri ile ilgili karar verilecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi için oluşturulan özel salonda 6 Şubat Depremi’nde yıkılan İsias Otel ile ilgili 3 Ocak’ta başlayan davanın ilk safhasının üçüncü ve son duruşması bugün.

İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın bugünkü aşamasında 22 tanık dinlenecek ve avukatlar tarafından çapraz sorguları yapılacak.

Dün yoğun duygu selinin yaşandığı müştekilerin mahkeme heyeti tarafından dinlendiği ve akşam geç saatlere kadar devam eden duruşmaya oranla daha kısa süreceği öngörülen üçüncü gün, Cuma namazı arası nedeniyle yine de mesai bitimine kadar devam etmesi bekleniyor.

22 tanıktan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun dün özel izinle tanıklık beyanlarını yapıp Adıyaman’dan ayrıldılar. Bugün geriye kalan tanıklar mahkeme heyeti tarafında dinlenecek.

Tanıklar dinlendikten sonra, avukat beyanları ve talepleri bölümüne geçilecek. Bu aşama tamamlandıktan sonra mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devam edip etmeyeceği, davanın ne şekilde devam edeceği ve bir sonraki safhanın hangi tarihte gerçekleşeceği ile ilgili karar alacağı ifade ediliyor.

Bilinçli Taksirle yargılanan sanıkların, Olası Kast ile yargılanması talebinin bu aşamada karara bağlanmasının beklenmediği de ifade ediliyor.