IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Suriyeliye bedava hukuki yardım

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18/03/2025

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Suriyeliye bedava hukuki yardım

Güney Kıbrıs’ta 2024’te, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Suriyelinin, bedava hukuki yardım alma başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Politis gazetesi “IŞİD Üyesine Bedava Hukuki Yardım” başlıklı haberinde, bahse konu Suriyelinin, “Habeas Corpus” başvurusunun ileriye götürülmesi  amacıyla devlet tarafından kendisine bedava hukuki yardım sağlanması talebinin kabul edildiğini yazdı.

Gazete bu kararla birlikte Suriyelinin tüm mahkeme masrafları devlet tarafından ödeneceğini belirtti.

Bahse konu kişinin, 1998 Suriyeli doğumlu olduğunu, 19 Mart 2023’te, halen inceleme altında olan  uluslararası koruma talep ettiğini anımsatan gazete Suriyelinin, Temmuz 2024’ten itibaren, ulusal güvenlik nedenlerinden dolayı tutuklu bulunduğuna da dikkati çekti.  

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TAGS: haber, kıbrıs
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