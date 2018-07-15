Işık, Anastasidis’e KKTC’yi tanıması için çağrı yaptı

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’inmentalite değiştirmesi gerektiğini kaydetti.



Işık yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’e, dernek yetkilileri ile basın önünde görüşme için çağrıda bulundu.



Işık, “Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın gereği bizi Yunan bayrağı yanında Türk bayrağının da olacağı bir ortamda kabul etmek zorunda olduğunu derneğimiz önemle vurgulamaktadır. Aksi halde bizzat mentalite değiştirmesi gereken taraf olarak Rum-Yunan hegemonyasını Kıbrıs Türk halkına kabul ettirmekten başka bir amacı olmadığını derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.



Işık ayrıca Birleşmiş Milletler ve Anastasidis’e KKTC’yi tanıması için çağrı yaptı