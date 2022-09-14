Işık Aybay uluslararası webinarda DAÜ’yü temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Işık Aybay, “Professional Applied Artificial Intelligence Education in Middle East & Gulf States – Orta Doğu ve Körfez Ülkelerinde Profesyonel Uygulamalı Yapay Zeka Eğitimi” başlıklı webinarda KKTC ve DAÜ’yü temsil ederek, yapay zeka alanında ileride çalışmayı düşünenlere gerekecek yeterliliklerle ilgili bilgi verdi.

-DAÜ’nün de yer alacağı uluslararası program tanıtıldı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Aybay’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve DAÜ’de bu alanda yapılmakta olan araştırmalara da yer verdiği webinarda; Katar, Irak, Bahreyn, Fransa’dan ESTIA Enstitüsü ile DATUM Academy organizasyonu temsilcilerinin yanı sıra, Google ve Oracle’dan da bölge sorumluları birer konuşma yaptı.

ESTIA ve DATUM Academy tarafından organize edilen webinarda, yakında başlatılacak ve DAÜ’nün de yer alacağı Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik Uygulamalı Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı’nın tanıtımı yapıldı.

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14/09/2022 13:46